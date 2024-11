Sport.quotidiano.net - Palladino: "Possiamo rimanere in alto, dipende solo da noi. Sottil è cambiato, Kean..."

Firenze, 10 novembre 2024 - Primo posto momentaneo, sesta vittoria consecutiva in campionato. Tripletta di Moise. La Fiorentina vola letteralmente in classifica e Raffaelesi gode il momento, che a questo punto si potrarrà per tutta la sosta. Rivivi la partita "da noi serestare in questa zona della classifica. Questo è un gruppo competitivo che vuole continuare a stupire e crescere. Io non guardo la graduatoria, a me interessa la crescita del singolo. Adesso ci riposiamo qualche giorno e poi ripartiamo. Dedichiamo questa vittoria a Ikoné per il lutto che ha avuto".Uncosì se lo aspettava? "Moise lo volevo già al Monza, non mi nascondo. L'avevo puntato da tanto tempo, vedevo in lui un potenziale grande calciatore. Deve star bene fisicamente, sta lavorando sodo.