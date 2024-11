Tarantinitime.it - Montemesola, oltre una settimana di disservizio pubblico, è polemica

Leggi l'articolo completo su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoDecine e decine di segnalazioni da parte dei lettori che lamentano di non riuscire a prelevare a causa dello sportello ATM delle Poste in via Grottaglie, non funzionante dauna. La gente è costretta a recarsi nei comuni limitrofi e lo sfortunato che non può farlo con mezzi propri, deve fare lunghe file in ufficio postale.“Una situazione inaccettabile, come devo fare a prelevare?” Si domanda un cittadino.“Questo sportello automatico 8 volte su 10 non funziona. Questa volta si è decisamente superato conunadi chiusura. In questo paese anche la cosa più semplice diventa un’impresa, mi chiedo a questo punto a che serva avere un ufficio postale che non è efficiente”. Dice invece un’altra persona.La situazione dura da diverso tempo e la popolazione è esasperata.