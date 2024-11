Dailymilan.it - Milan, il Codice Gerenzani: Theo Hernandez sbaglia ancora. Il problema è il rinnovo? Ibrahimovic e Furlani muovetevi

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Ile illo punisce. Puniscee la società () che non affrontano il suodi contrattosubito ritornato sulla terra. Dopo la sbornia della notte vittoriosa di Madrid,una volta una prestazione censurabile dei rossoneri, che ripropongono le solite amnesie difensive contro un Cagliari volenteroso e mai domo.Ogni transizione offensiva isolana gettava scompiglio nella difesaista, costantemente in apprensione soprattutto sui calci da fermo ed i palloni alti. Altri tre goal incassati, oltre ad altri due annullati per fuorigioco.Paulo Fonseca insiste a trascurare che questonon ha equilibrio con soli due centrocampisti e quattro giocatori offensivi davanti e presenta una difesa troppo lenta in mezzo ed approssimativa ai lati per potersi permettere una linea tanto alta.