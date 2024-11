Ilnapolista.it - L’Inter Miami di Messi eliminata al primo turno dei play off contro la nona in classifica (L’Equipe)

Brutta batosta perdi Lionelche è stata, con sorpresa di tutti, aldeioff della Mls dopo la sconfitta casalingal’Atlanta United (3-2). Il club diera il favorito, con il miglior record del campionato nordamericano al termine della stagione regolare con un record di punti. Eppure non è bastato, come segnala anche.La sconfitta è arrivatal’Atlantain, cioè l’ultima ad essersi qualificata aioff. Almanca anche Busquets. Nonostante ciò la squadra diè passata in vantaggio al 17?. Dopo appena tre minuti arriva il pareggio dell’Atlanta che senza al 20? e al 21?. Due minuti di fuoco perriesce ad agguantare il 2-2 al 65? ma non basta. Al 76? la Georgia passa di nuovo in vantaggio con centrocampista Bartosz Slisz.