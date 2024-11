Sport.quotidiano.net - L’Atalanta è inarrestabile, contro l’Udinese la settima vittoria consecutiva

Bergamo, 10 novembre 2024 –continua a volare. Sei vittorie di fila in campionato, sette con la Champions, otto vinte e due pareggiate dal 28 settembre. La squadra di Gasperini è un rullo compressore di continuità ed efficacia, pur giocando ogni tre giorni il rendimento e la qualità del gioco non si abbassano e nemmeno cala la mentalità cannibale.in rimonta quella, dopo cinquanta minuti di sofferenza per merito dei friulani, ottimamente organizzati e con giocatori di valore tecnico, in grado di pungere. Ospiti più concreti nel primo tempo: una traversa con Payero, la saetta di Kamara ad un minuto dall’intervallo a regalare lo 0-1. La Dea è stata brava a non scomporsi, ad aspettare, sfruttando la sua straripante potenza offensiva, con tanti interpreti diversi: due gol costruiti in soli cinque minuti, entrambi confezionati dalla corsia destra da Raoul Bellanova entrato all’intervallo.