La Roma crolla anche col Bologna e viene contestata | Juric al capolinea nella sosta la nuova svolta

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

E’ crisi conclamata e a questo punto non sembra potersi vedere la luce in fondo al tunnel per la, chein casa contro ile resta a quota 13 punti, molto più vicina alla zona retrocessione rispetto alle posizioni europee. Un vero e proprio disastro per la gestione di Ivan, a questo punto giunto al: si era parlato di un esonero a prescindere dal risultato di oggi, ma con questa debacle il suo destino è segnato e i Friedkin hanno bisogno di unascossa per salvare una stagione ai limiti dell’indecenza. Il culmine è in una partita tatticamente inguardabile dei giallorossi, che hanno provato soltanto con giocate dei singoli e sono rimasti in partita solo grazie a un super El Shaarawy: anarchia da una parte e dall’altra, voragini difensive e il tecnico croato pagherà per tutti.