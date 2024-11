Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno dell’ex Menichini allo stadio Del Duca

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

L’ex Leonardotorna in quello che è stato anche il suo Delper svariate stagioni, ma stavolta lo farà nuovamente nei panni di avversario. Da giocatore il fedelissimo poi vice di Carletto Mazzone resta sempre un volto molto caro al popolo bianconero che negli anni ruggenti della serie A lo ha visto battagliare in campo per difendere la casacca e l’onore del Picchio al cospetto delle grandi del calcio italiano. D’Altronde per uno che nell’olimpo della massima serie ha inanellato la bellezza di 90 presenze con l’Ascoli, tra campionato (77) e Coppa Italia (13), non poteva essere altrimenti. Soprattutto perché proprio in quegli anni la banda guidata dall’imprescindibile ‘spalla’ dell’indimenticato presidentissimo Costantino Rozzi fece registrare alcuni dei risultati più incredibili.