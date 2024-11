Secoloditalia.it - I Cani band, critica anti-borghese e no alla droga: riscoprire l’Indie per salvarsi dalle derive Trap

è un collettivo musicale creato cantautore romano Niccolò Contessa: un progetto underground per quel genere sonoro che viene riconosciuto da sempre come indie, ossia indipendente. I membri dellasono cambiati nel corso del tempo e alcuni di loro hanno lasciato traccia esclusivamente nelle strumentali utilizzate nella registrazione delle composizioni musicali. Nelle canzoni è frequente il riferimento alle zone della Roma bene e all’abuso di sostanze stupefacenti e alcolici da parte dei ragazzi, con le tragiche conseguenze di questi comportamenti. Non manca lamusicale all’universo dei radical chic, convinti che Milano sia meglio di Roma per le loro aspirazioni – solo apparentemente – “intellettuali”. Per non parlare delle frivolezze che accompagnano la società contemporanea, concentrate nei brani “Velleità” e “Questo nostro grande amore“.