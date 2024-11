Lanazione.it - Follonica, la crisi del commercio in via Roma. Altri negozi chiudono

, 10 novembre 2024 – Torna l’ennesimo cartello “Vendesi attività” su una saracinesca e un nuovoo che chiude in via. La via pedonale, cuore pulsante del passeggio cittadino e del, vede spegnersi un altro punti vendita, lasciando dietro di sé vetrine spente e un silenzio che fa pensare. Da qualche tempo infatti viasi è trasformata in un simbolo di un fenomeno più ampio che sta colpendo il tessuto commerciale die piccole attività, a lungo pilastri dell’economia locale,i battenti per le ragioni più svariate. Le ultime due ad annunciare la loro chiusura sono state la gelateria Twist, mossa da motivi personali e una necessità di cambio vita, e la storica merceria Liliana, che ha annunciato la cessazione della sua attività tramite un post su Facebook per raggiunta età pensionabile.