Coopservice e Servizi Italia a Ecomondo con il progetto Fishing for Litter

(Adnkronos) – Si chiama ‘for’ ildedicato al mare di, anche quest’anno acon, realizzato in collaborazione con la startup innovativa a vocazione sociale Sea the Change. “Entro il 2050 i nostri mari rischiano di contenere più plastica che pesci, e secondo recenti studi le spiagge del mare Adriatico contengono le maggiori densità marine didi ogni altro mareno. Ilforconsiste in attività di pesca e di raccolta di rifiuti presenti in mare, coinvolgendo direttamente i pescatori locali”, spiega Giuliana Caroli, communication manager di. L’edizione 2024 disi è caratterizzata per una marcata apertura internazionale, con partecipanti da ogni continente. Perè stata l’occasione per condividere il proprio impegno nella sostenibilità ambientale e sociale, illustrando i progetti e le attività per la tutela dell’ambiente, l’efficienza nell’uso delle risorse, la riduzione di sostanze inquinanti e di rifiuti, le politiche di integrazione e inclusione sociali, le iniziative di welfare aziendale.