Compagnoni | Napoli non rischierei Lobotka! L’Inter risponde a dovere

in Inter-analizza la situazione a centrocampo per entrambi gli allenatori. Conte con il dubbiodopo l’infortunio, mentre Inzaghi recupera Calhanoglu. Il giornalista ne ha parlato direttamente dagli studi di Sky Sport.LA CHIAVE A CENTROCAMPO – Maurizioha espresso così la sua opinione riguardo due pilastri importanti per Inter e, entrambi a centrocampo, rispettivamente Calhanoglu e: «Rischiare? Pur ritenendo un giocatore fondamentale e tra i primi cinque al mondo nel suo ruolo, considerando che Conte ha voluto fortemente Gilmour, rischiarepotrebbe essere pericoloso. Io questo rischio fossi Conte non lo correrei. Di contro, il ritorno in campo di Hakan Calhanoglu perè stata più che un’ottima notizia. I nerazzurri questa seraranno così, e la chiave potrebbe essere proprio in quella zona del campo.