Dilei.it - Bulbi e fiori da piantare a novembre

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Conarriva la stagione perfetta perche, in silenzio, si preparano a sorprendere. Sono i veri protagonisti di una metamorfosi naturale: tulipani dalle sfumature intense, narcisi eleganti, giacinti profumati, insomma, un universo di colori pronto a esplodere in primavera. Anche chi non si definisce un giardiniere esperto può ottenere risultati sorprendenti.Per gli amanti del giardinaggio,non è un mese di riposo, ma l’inizio di un rito di preparazione. Con il terreno ancora morbido, prima che il gelo lo indurisca, si possono scegliere gli angoli del giardino che, con un po’ di pazienza, si trasformeranno in oasite. Inon sono solo semi: sono promesse, piccoli atti di speranza che, protetti sotto la terra, attenderanno il momento giusto per sbocciare e colorare i primi giorni di sole.