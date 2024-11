Lanazione.it - Aquile d’assalto contro la Juve Stabia. Obbiettivo: scrivere un altro pezzo di storia

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Nel bel mezzo di incertezze sul futuro societario che, di sicuro, non contribuiscono a supportare il momento entusiastico vissuto dall’ambiente aquilotto, gli Aquilotti di mister Luca D’Angelo cercheranno oggi pomeriggio diunimportantissimodisull’ostico terreno di gioco della(stadio ‘Menti’, il via alle ore 15). Difendere l’imbattibilità, arruolandosi nel club degli ‘Invincibili’ e, possibilmente, vincere per restare nella scia del Pisa e del Sassuolo, che ieri hanno allungato il vantaggio grazie alle vittorie rispettivamentela Sampdoria e il SudTirol. Un ultimo sforzo, da parte dei bianchi, prima della sosta per le Nazionali, per alimentare ambizioni e sogni. "Non un passo indietro", è il grido di battaglia dei supporter spezzini che, pur mantenendo i piedi per terra, sognano di tornare in quella Serie A tragicamente abbandonata l’11 giugno 2023.