Always Wands | Francesco ci racconta un pò di curiosità sul suo shop di successo!

Oggi abbiamo il piacere di incontrare, il fondatore di, uno deglipiù amati dai fan di Harry Potter, che ha saputo trasformare la sua passione per la magia e l’artigianato in un vero e proprio fenomeno. Dal 2015,ha creato un angolo di magia dove i fan possono trovare bacchette artigianali, prodotti esclusivi e vivere esperienze uniche legate al mondo di Hogwarts. In questa chiaccherata,cicome è iniziata la sua avventura, ildelle sue mystery box, la collaborazione con Noble Collection e alcuni eventi memorabili che hanno fatto sognare milioni di appassionati. e visto che si avvicina il Natale, magari leggendo questo articolo potreste trovare spunto per dei regali da fare ad appassionati di Harry Potter!Ciao, grazie per essere qui con noi oggi! Innanzitutto, puoirci come è iniziata questa straordinaria avventura nel mondo di Harry Potter?Ciao e grazie a voi per l’invito! Ho iniziato la mia attività nel 2015, inizialmente per pura passione.