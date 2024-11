Quotidiano.net - Alluvione, migliaia in corteo a Valencia: "Il governatore si deve dimettere subito"

Al grido di "assassini",di persone hanno sfilato per le strade diper denunciare la gestione caotica dei politici sulle inondazioni che hanno ucciso almeno 220 persone nel sud-est della Spagna la scorsa settimana. I manifestanti si sono riuniti in serata davanti al municipio diprima di spostarsi verso la sede della regione. Gran parte della rabbia si è concentrata sul presidente della regione di, Carlos Mazon (PP, destra), ma anche il primo ministro socialista Pedro Sanchez non è stato risparmiato dalle critiche dei manifestanti. Entrambi sono accusati di aver sottovalutato i rischi e di aver coordinato male i soccorsi dopo le inondazioni del 29 ottobre. La testa delha marciato sotto un grande striscione con la scritta "Mazon dimettiti" e un ritratto capovolto del presidente della regione di