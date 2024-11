Iltempo.it - "A Roma gioco in casa". La carica de Il Tre travolge la Capitale

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Nuovo singolo e un concerto ache rappresentano tappe essenziali di una carriera in ascesa. Il Tre ci è venuto a trovare nell'edicola degli artisti de Il Tempo dove ha svelato anche cosa fa per rilassarsi e trovare l'ispirazione. Il Tre, è appena uscito il suo nuovo singolo «Occhi tristi». Di che parla? «È un brano che avevo in archivio. Racconta mie esperienze passate e scheletri nell'armadio».Nei suoi brani ci sono storie personali. Una sorta di confessione? «Scrivo i testi senza l'aiuto di altri autori. Scrivo quello che vivo e che mi capita: rapporti, demoni e cali d'umore. Ci tengo che sia tutta farina del mio sacco».Alla presentazione del singolo si è travestito da fonico per assistere di nascosto alla reazione dei fan. Cos'ha scoperto? «Sono stati onesti e si sono commossi: un esperimento interessante».