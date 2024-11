Tiene 23 tonnellate di fuochi d’artificio in casa e nel garage arrestato

Lanazione.it - Tiene 2,3 tonnellate di fuochi d’artificio in casa e nel garage, arrestato

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Prato, 9 novembre 2024 – Teneva ine in undi condominio alla periferia sud di Prato circa 2,3tra petardi edestinati alla vendita per capodanno. Gli articoli sono stati sequestrati e il possessore, un uomo di 36 anni di nazionalità cinese, è statoper detenzione di esplosivi in dimora privata. I 2353,5 chili di articoli esplodenti erano stoccati in unadel centro e in undi un condominio densamente popolato. Inoltre, riporta la procura, gli accertamenti tecnici hanno rivelato che idetenuti dal 36enne erano stati confezionati con materiale esplodente micidiale. Dalle indagini è emerso che iavevano un elevato potenziale distruttivo, in particolare quelli allestiti con materiale pirotecnico F3. Il personale della squadra mobile e della polizia amministrativa della questura pratese hannoin flagranza l’uomo.