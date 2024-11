Tvpertutti.it - Terence Hill torna in Don Matteo? Spoiler e spiegazione dei promo

La notizia di un possibile ritorno dinel ruolo di Donha acceso gli animi degli appassionati della serie di Rai1. Ildella quinta puntata di Don14, che andrà in onda il 21 novembre 2024, ha lanciato un'indiscrezione che non è passata inosservata. Nelle immagini, il Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, sembra riconoscere il suo vecchio amico Donper le strade di Spoleto. Ma si tratta davvero di un ritorno dio solo di una strategia per aumentare l'attesa e gli ascolti TV?Doncon: suggestione o realtà?Ildella prossima puntata di Don14 è denso di indizi. Vediamo Cecchini sorpreso e convinto di aver visto lo storico Don, nonostante la moglie Elisa (Pamela Villoresi) gli ricordi che il prete si trova in Africa per una missione.