Rugby Quesada | Queste sconfitte sono dolorose e lasciano il segno

L’Italia ha perso contro l’Argentina e Gonzalo, head coach degli azzurri delmaschile, commenta la prestazione della squadra: “così largheil, ma oggi credo che il divario nel punteggio non traduca correttamente la differenza di livello tra le due squadre. L’Argentina è stata estremamente pragmatica, cinica, noi abbiamo commesso degli errori decisivi, indirizzando il match in un certo modo già nella fase iniziale. È vero che la squadra non giocava assieme da luglio e che non abbiamo avuto molto tempo per ritrovarci e lavorare in profondità: è chiaro che c’è bisogno di ricostruire certe dinamiche, i Pumasinsieme da tre mesi, vengono da vittorie importanti nel Championship, e questo ha avuto un impatto notevole sul match. Adesso dovremo rientrare a Roma, per poi spostarci su Genova nei prossimi giorni: non la condizione ideale, ma tutto il nostro focus è sulla Georgia”.