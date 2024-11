.com - Promozione / Fermignanese brava e fortunata, 1-2 sul difficile campo della Vigor Castelfidardo

In vantaggio con Izzo, sul finale di primo tempo il pari di Stampella. A tempo scaduto un rimpallo sfortunato su Valler regala i tre punti alla squadra di PazzagliaVALLESINA, 9 novembre 2024 – Latorna dacon tre punti di platino al termine di una partita bella ed emozionante.che parte bene e dopo l’incrocio dei pali colpito da Canrucci (15?) passa in vamtaggio con Izzo (19?). Insiste la formazione ospite con Cantucci e poi Patrignani ma al 42? Stampella, di testa, trova la parità battendo Marcantognini. Goal annullato ala inizio ripresa e undici di Malavenda vicinissimo al vantaggio al 20? con Stampella che non riesce a trovare l’impatto col pallone. Al 29?in 10 per l’espulsione di Ballarini. Sul finale ovvio forcing degli ospiti.