Sport.quotidiano.net - Possibile bocciatura per Adjapong

Inevitabile quanto più cheper l’esterno destro. Il deludente Ascoli, ora targato Di Carlo, si avvia ad affrontare un altro delicatissimo scontro salvezza contro il Pontedera dell’ex Menichini. Negli ultimi giorni la preparazione dei bianconeri è proseguita al centro sportivo Picchio Village nel più totale silenzio. Nella consueta seduta di rifinitura in programma stamattina il tecnico Di Carlo scioglierà le ultime riserve sulle scelte da operare dal primo minuto contro i toscani. A livello tattico si dovrebbe proseguire sulla scia dell’ibrido 4-2-3-1, capace di diventare 4-4-1-1 in fase di non possesso con i due cursori laterali offensivi chiamati ad alzarsi sulla trequarti quando si attacca per poi, invece, abbassarsi sulla linea dei centrocampisti quando si difende.