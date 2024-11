Ilrestodelcarlino.it - Pierferdinando Casini: “Moderati con de Pascale, il campo largo regge”

Bologna, 9 novembre 2024 – I candidatipresenti nella coalizione di centrosinistra che sostiene Michele dealla guida della Regione Emilia-Romagna, e in particolare nella sua lista, “possono svolgere un gran lavoro in Consiglio regionale”. PRESENTAZIONE LIBRO SU GIULIO ANDREOTTI CONè in Cina, succede a Romano Prodi come presidente del Forum filantropico italo-cinese, iniziativa di alcune grandi famiglie di entrambi i Paesi, che collaborano per finanziare iniziative benefiche e di promozione. Ma il suo pensiero è rivolto alle imminenti elezioni regionali, che si terranno il prossimo 17 e 18 novembre in Emilia-Romagna. Regionali, cosa chiedono le città dell'Emilia Romagna al futuro governatore Presidente, è iniziato il rush finale delle elezioni regionali.