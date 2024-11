.com - Pallanuoto / Jesina: parte la stagione agonistica, Giacomo Iaricci allenatore

Vastola ha lasciato per motivi personali, tra i nuovi Zvonimir An?eli?, Bartocci, Baldinelli e il ritorno all’attività di Zannini TobiaJESI, 9 novembre 2024 – Via alla nuovaper la.Nuovo, novità tra i giocatori.Detto che Roberto Vastola ha lasciato per impegni personali, il presidente ‘Gigio’ Traini ha affidato la conduzione tecnica della squadra a. Per il neo mister, dotato di grande esperienza ed anche capacità avendo colto in carriera due promozioni in serie B sia con la Marche Nuoto che con la, l’impegno sarà notevole anche per le note ed evidenti difficoltà organizzative che il club deve oramai da anni affrontare per il reperimento delle strutture sia per gli allenamenti che per le gare uffciali.