NBA, i risultati della notte (9 novembre): Cavs, 10 vittorie su 10 nella notte delle triple doppie di Jokic e Lebron

Un’altradi NBA si è disputata negli USA e sono state ben 13 le partite giocate. Diverse le sfide d’alta classifica, gli scontri affascinanti e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.In unasfide più attesei Boston Celtics superano i Brooklyn Nets per 108-104 dopo un tempo supplementare. Ma hanno tanto da recriminare gli ospiti, che hanno guidato quasi tutti i quattro quarti regolari, toccando subito il +14 nel primo quarto, ma poi sono crollati. Boston che, dunque, soffre più del dovuto, aggancia i Nets nel finale, rischia di vincerla, viene portata ai supplementari dai liberi di Johnson ma poi vince grazie ai sei punti di Payton Pritchard nell’overtime, oltre ai 33 di Jayson Tatum. Vincono i Detroit Pistons di Simone Fontecchio che battono gli Atlanta Hawks per 122-121.