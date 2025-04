Iodonna.it - Primavera, tempo di cambiare shampoo, per dare un boost di forza ai capelli. E alla caduta stagionale. Ecco cosa leggere nelle etichette

Leggi su Iodonna.it

Non solo la genetica, ma anche cause esterne come il cambio di stagione, lo stress e la stanchezza correlati possono favorire ladei: a, si sa, un must inserire qualche aiuto cosmetico per la chioma, a partire da un buonantidonna. Un’esperta tricologa spiega come agisce e quale scegliere.dei: 9 mosse per contrastarla in autunno Xantidonna: come funzionaAnzitutto, occorre fare chiarezza sulle aspettative.