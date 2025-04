Matt Bomer critica chi ha parlato della sua sessualità prima del suo coming out | L' ho trovato ingiusto

Matt Bomer, durante il podcast condotto da Jesse Tyler Ferguson, ha ricordato il periodo in cui online i siti di gossip parlavano della sua vita privata senza dargli la possibilità di farlo come avrebbe voluto. Matt Bomer ha criticato i tabloid che hanno parlato della sua sessualità prima del suo coming out, sostenendo che considera ingiusto il modo in cui è stato trattato. L'attore ha infatti dichiarato di essere gay nel 2012, durante i Steve Chase Humanitarian Awards, dopo numerosi gossip e indiscrezioni. La situazione subita da Matt Bomer Nel nuovo episodio del podcast Dinner's on Me condotto da Jesse Tyler Ferguson, Matt Bomer ha spiegato che le persone potevano prendere il controllo e decidere cosa dire della tua vita. La star della sitcom Mid-century modern ha ricordato che ci sono stati dei siti come .

