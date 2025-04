Bambini come cavie l’Italia non può restare a guardare

Bambini che questa ideologia pretende di sacrificare. La verità è sotto gli occhi di tutti: la teoria gender – quella che nega che i Bambini nascano maschi e le bambine femmine, che parla di "sesso assegnato alla nascita", che arriva a dire che anche gli uomini possono partorire – ha spalancato le porte a una pratica pericolosissima. Una pratica che spinge ragazzini fragili, confusi e vulnerabili verso la transizione di genere: socialmente, farmacologicamente e chirurgicamente. Tutto questo spesso sulla base di un disagio altro o di pressioni culturali esterne. Ilrestodelcarlino.it - "Bambini come cavie, l’Italia non può restare a guardare" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender". È lo slogan forte, dei manifesti a firma di Provita e famiglia e l’associazione culturale Michele Arcangelo. Ma davvero qualcuno può ritenerlo offensivo? A chi è lesivo? Di certo non aiche questa ideologia pretende di sacrificare. La verità è sotto gli occhi di tutti: la teoria gender – quella che nega che inascano maschi e le bambine femmine, che parla di "sesso assegnato alla nascita", che arriva a dire che anche gli uomini possono partorire – ha spalancato le porte a una pratica pericolosissima. Una pratica che spinge ragazzini fragili, confusi e vulnerabili verso la transizione di genere: socialmente, farmacologicamente e chirurgicamente. Tutto questo spesso sulla base di un disagio altro o di pressioni culturali esterne.

