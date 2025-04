Movieplayer.it - Valerio Lundini e le sue Faccende complicate: "Lo storytelling mi affascina. L'ispirazione? Rompere le bolle"

L'autore nonché attore e umorista torna sulla Rai con la seconda stagione del suo (riuscito) format. E sul cinema ci dice: "Sto scrivendo il mio primo film, ma è tutto molto complicato!". La nostra intervista. Aggettivo d'ordinanza: surreale. In mezzo, "più di un normale programma, poco meno di un bel film". Il tutto, sotto l'emblema del vero - e più giusto - servizio pubblico. Torna, e torna con le sue. Inchieste, racconti, storie di vita, e certe volte pure storie di resistenza. Un ritorno atteso, dato il successo della prima stagione: in giro per l'Italia dal 10 aprile in esclusiva su RaiPlay, e poi su Rai3 dal 12 a 23 maggio (con produzione di Simona Ercolani per Stand By Me). Dieci appuntamenti spudoratamente disincantati, ma anche incalzanti, commoventi, divertenti e divertiti.