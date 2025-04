Classi protagoniste del cambiamento! Scopri il concorso a premi di Bioenerys sull’economia circolare

Leggi su Orizzontescuola.it

IlCreatività d’Impatto, promosso da, azienda leader nel biometano, offre a insegnanti di scuole primarie e secondarie di primo grado una straordinaria opportunità per portare in classe temi attuali e urgenti come l’economiae vincere buoni acquisto del valore di 1.000 e 1.500 euro. Ilscade il 30 aprile,te come partecipare.L'articolodelildi