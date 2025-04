Laspunta.it - Aprilia: Un vincolo ambientale per scongiurare la discarica. Interrogazione parlamentare del PD

Matteo Orfini (Partito Democratico) ha depositato un’a risposta in commissione rivolta al Ministero della Cultura. L’atto, promosso dall’iniziativa del Partito Democratico diin collaborazione con il segretario provinciale Omar Sarubbo, ha come obiettivo la conclusione positiva della proposta di adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area della Campagna Romana, la quale ha subito una battuta di arresto determinata dalla sospensione delle norme di salvaguardia a causa delle inadempienze della Soprintendenza di Latina-Frosinone, come dichiarato dal Ministero stesso, impedendo agli uffici centrali di completare nei tempi previsti l’iter di riconoscimento del bene paesaggistico.L’azione ispettiva del, eletto nel collegio che comprende anche il territorio die componente effettivo della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, si è resa necessaria per fare chiarezza sull’inerzia dei soggetti coinvolti nell’iter di riconoscimento della Campagna Romana, dal momento che la decadenza dei vincoli – ma non del procedimento – confligge con un altro iter, quello di realizzazione di un deposito definitivo di rifiuti () in località Sant’Apollonia.