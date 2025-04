Ilrestodelcarlino.it - ’Sguardi di donne’ per Laura Cocci

La rassegna ‘Sguardi di Donne, a Grottammare, si chiude domani pomeriggio alle ore 17.30 nella Sala consiliare con il toccante ricordo di. In occasione dell’incontro dal titolo ’Il sociale è una scelta di vita’, sarà consegnato alla famiglia il premio ‘Silvana Scaramucci’ 2025, promosso dalla Consulta per le pari opportunità, insieme all’Amministrazione comunale. Il riconoscimento a, dipendente del Comune recentemente scomparsa, è il tributo al suo impegno umano e professionale nel campo del sociale e delle politiche giovanili, sempre affrontato con dedizione ed entusiasmo, lasciando un’impronta autentica nei cuori e nella comunità. La motivazione del premio a "una donna tenace e capace, coraggiosa e libera, che ha trasformato il suo lavoro in un messaggio di vita".