Nicolò Di Matteo (PD) "La Sindaca Colella ha sbagliato a ritirare le deleghe a Federica Giglio"

Il consigliere del Comune di Ciampino,Di, esprime la sua netta posizione sulla vicenda del ritiro delle. A ormai dieci giorni dalle dimissioni dell’assessora, Dirichiama alla necessità di maggiore trasparenza e coerenza nell’azione amministrativa e in una più fattiva presenza del Partito Democratico locale.“Il Direttivo svoltosi la settimana scorsa ha rappresentato finalmente l’occasione per un confronto diretto e schietto” afferma Di. “Abbiamo criticato la scelta dellaEmanueladila delega ai rifiuti, atto che ha portato alla riconsegna di tutte leda parte di”.Dimette in discussione la decisione della, sia nel merito che nel metodo, ritenendo che abbia portato a conseguenze disastrose per l’Amministrazione comunale.