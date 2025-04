Lapresse.it - Dazi Trump, la sospensione fa volare le borse asiatiche

La notizia delladeiamericani per 90 giorni fale. I listini orientali seguono la scia di Wall Street che nella giornata di ieri ha registrato rialzi dell’7,64%, del 9,5% e del 12,2% rispettivamente per Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Da Tokyo a Taiwan, passando per Seul, gli scambi sui mercati asiatici stanno registrando un boom. In positivo anche lecinesi nonostante Pechino non sia coinvolta dalladeima, anzi, abbia subito l’ulteriore innalzamento delle tariffe americane addirittura al 125%. Tokyo dopo, Nikkei +8,43% La Borsa di Tokyo è in rally, in deciso rimbalzo dopo giorni di forti perdite, con l’indice Nikkei che guadagna attualmente l’8,43% e il Topix che si attesta al +7,4%. Il recupero dei listini nipponici arriva sull’onda positiva generata dallaper 90 giorni di gran parte deivarati dall’amministrazione