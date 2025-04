Laspunta.it - Nettuno, vandalizzate lapidi e tombe al cimitero

È un clima di profonda indignazione e tristezza quello che si respira alComunale di, dove negli ultimi giorni si sono verificati inquietanti episodi di furti e atti vandalici ai danni delle. Numerosi cittadini hanno segnalato il furto di oggetti commemorativi, tra cui fiori, fotografie, statue votive e addirittura croci, lasciati in ricordo dei defunti. Ma ciò che ha suscitato maggiore sdegno è l’oltraggio arrecato alle, con danneggiamenti delle immagini sacre che adornano i sepolcri.Alcunesono state trovate con le foto dei defunti rovinate, e su diversesono comparse scritte che deturpano il luogo di riposo, ferendo profondamente il cuore delle famiglie che vi si recano per ricordare i propri cari. Le, simboli di memoria e rispetto, sono state trasformate in bersagli di un gesto vile e irrispettoso.