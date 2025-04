Dramma in una scuola media di Cogliate | operaio precipita da 10 metri e muore

Tragedia sul lavoro a Fino Mornasco: è morto dopo una caduta da oltre dieci metri Salvatore Minissale, capocantiere edile di 54 anni, residente a Cogliate e dipendente di una società di costruzioni con sede a Milano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, nel cantiere della scuola media Scalabrini, in via Leonardo Da Vinci. Minissale stava lavorando all'interno dell'edificio scolastico quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato da un'altezza tale da non lasciargli scampo. È morto sul colpo, a causa dell'impatto con il suolo. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Fino Mornasco e al personale dell'Ats Insubria, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all'interno del cantiere.

