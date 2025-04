Ilrestodelcarlino.it - Verde pubblico a Monteprandone, per gestire giardini e parchi ci si affida a ditte private

Nei centri urbani die Centobuchi sono presenti ben 18 ettari die attrezzato. Un’area elevata che non può essere tenuta sotto controllo dai quattro operai dipendenti del Comune che si occupano principalmente della manutenzione delle strade lungo i quasi 27 km quadrati di territorio. Ecco allora la necessità dire l’incarico a. Per questo periodo primaverile l’incarico è statoto alla ditta ‘Azienda agricola Orclidi di Giobbi Mario’ con sede nello stesso comune di. L’operatore economico ha offerto il servizio di manutenzione delle aree verdi per un importo di 54.400 euro più Iva, per un totale di 66.368 euro. "L’attività è iniziata di recente a Centobuchi – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – Le condizioni meteo dei giorni scorsi hanno frenato i lavori, ma sono già ripresi a pieno ritmo.