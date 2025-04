Elisabetta Canalis torna in Italia da sola | perché sarebbe finita con Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis è tornata in Italia da sola: nessuna traccia di Georgian Cimpeanu, rimasto a Los Angeles. Che i due si siano lasciati sembra ormai certo, anche se né l’ex velina né il campione europeo e mondiale di kickboxing hanno confermato (o smentito) la notizia. A determinare la fine della relazione, che andava avanti da un paio d’anni, pare sia stata una “terza incomoda”, ma non tutti la pensano così.Elisabetta Canalis torna in Italia da single: i motivi della rottura con Georgian CimpeanuStoria finita per Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: l’ex velina – stando a quanto riporta il settimanale Chi – sarebbe tornata in Italia temporaneamente da sola, lasciando Los Angeles per un impegno di lavoro nel Bel Paese, senza ovviamente quello che ormai si può definire l’ex fidanzato. Dilei.it - Elisabetta Canalis torna in Italia da sola: perché sarebbe finita con Georgian Cimpeanu Leggi su Dilei.it ta inda: nessuna traccia di, rimasto a Los Angeles. Che i due si siano lasciati sembra ormai certo, anche se né l’ex velina né il campione europeo e mondiale di kickboxing hanno confermato (o smentito) la notizia. A determinare la fine della relazione, che andava avanti da un paio d’anni, pare sia stata una “terza incomoda”, ma non tutti la pensano così.inda single: i motivi della rottura conStoriaper: l’ex velina – stando a quanto riporta il settimanale Chi –ta intemporaneamente da, lasciando Los Angeles per un impegno di lavoro nel Bel Paese, senza ovviamente quello che ormai si può definire l’ex fidanzato.

