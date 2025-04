Laspunta.it - Rotatoria ex Permaflex: Pizzutelli “Gli oneri sono dovuti. Il Comune sta commettendo un errore”

Torna a far parlare di se la vicenda dello scorporo deglidi urbanizzazione per ladell’exdove è prevista la realizzazione di un centro commerciale.Una vicenda che ha visto più volte gli interventi dei consiglierie Bortone che hanno contestato all’amministrazione comunale lo scomputo di 451 mila euro di operare di urbanizzazione a favore del privato.L’amministrazione ha sempre sostenuto che in virtù della realizzazione del parcheggio da parte del privato e dellaera naturale scomputare i costi per glidi urbanizzazione.Ma la polemica non sembra essersi chiusa ed è stata oggetto anche di interventi nell’ultimo question time del consiglio comunale, dove però Anselmoha tirato fuori elementi nuovi, per così dire, sui quali forse ilnon ha fatto molta attenzione.