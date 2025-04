Monaco | Berrettini mi commuove ma cambierei un aspetto del gioco Zverev sta tenendo un rendimento da top50

Berrettini sul numero 1 del seeding Alexander Zverev. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“La partita era ormai girata palesemente dalla parte di Berrettini. Poi è andato a servire sul 5-4 al terzo set e si è paralizzato, giocando un game orribile e rimettendo tutto in discussione. Zverev, che era sicuramente sceso di ritmo ma che non sbagliava una palla da venti minuti, ha finito il match con tre gratuiti nel momento in cui Berrettini era ben lontano dall’avere in pugno la partita. Oasport.it - Monaco: “Berrettini mi commuove, ma cambierei un aspetto del gioco. Zverev sta tenendo un rendimento da top50” Leggi su Oasport.it La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo è stata molto positiva per il tennis italiano, soprattutto grazie all’esaltante successo in rimonta di Matteosul numero 1 del seeding Alexander. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guidoe Massimiliano Ambesi.“La partita era ormai girata palesemente dalla parte di. Poi è andato a servire sul 5-4 al terzo set e si è paralizzato, giocando un game orribile e rimettendo tutto in discussione., che era sicuramente sceso di ritmo ma che non sbagliava una palla da venti minuti, ha finito il match con tre gratuiti nel momento in cuiera ben lontano dall’avere in pugno la partita.

