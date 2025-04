Ilrestodelcarlino.it - In mostra i prodotti tessili ottenuti con il riciclo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

con gli scarti. Il tema dell’economia circolare sarà al centro del direttivo del Gruppo giovani di Confartigianato Cesena che si terrà domani alle 17 all’impresa Brighi Group di Forlì in occasione di uno showroom in cui verranno condivise le ultime innovazioni tecnologiche sviluppate in ambito di economia circolare. Matteo Brighi, fra i soci titolari di Brighi Group, è presidente del Gruppo Giovani Confartigianato Cesena. Il coordinatore è Gabriele Savoia. "L’obiettivo dello showroom – spiega Matteo Brighi – è presenteremo le soluzioni più innovative e all’avanguardia nel settore deldei materiali nel settore dell’imbottito e del tessile trasformando gli scarti di lavorazione in risorse. Sarà un modo per sensibilizzare anche l’opinione pubblica del nostro territorio nei confronti dell’economia circolare e quello che le aziende possono fare ".