Laspunta.it - Il Comitato punto nascite di Anzio e Nettuno ricevuti in Regione dalla presidente della Commissione Sanità

A seguito dell’ impegno preso il 7 Febbraio daldell’Amministrazione Regionale Lazio con ilper la riattivazione delNascita degli Ospedali Riuniti, inteso ad attivare un confronto su dati e numeri reali per monitorare o ritornare sulle misure organizzativo-sanitarie che hanno portato alla chiusura del reparto di Neonatologia del “Riuniti”, il giorno 8 aprile due rappresentanti delsono statiRegionale Dott.ssa Alessia Savo.Nella cordialità dell’ incontro sono state puntualmente ripercorse ed analizzate le tappe che hanno condotto alla chiusura del tutto immotivata delNascita.In modo particolare sono stati esaminati i dati – presunti – dellepresso il nosocomio di Velletri che – a parere del– non giustificano in alcun modo il cospicuo investimento finanziario messo in campoper riattivare un Servizio che – se i dati presunti fossero confermati- resta decisamente sotto lo standard minimo di legge nonché di sicurezza per le donne.