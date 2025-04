Sport.periodicodaily.com - Bari vs Palermo: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi devono riprendere la corsa verso I play-off, obiettivo che per i siciliani si fa sempre più concreto.vssi giocherà venerdì 11 aprile 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE È quasi l’ultima chiamata per i pugliesi che attualmente sono noni in classifica e pertanto fuori dai playoff. La squadra di Longo non vince da cinque partite nelle quali ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta. Un andamento troppo lento con il quale non si va lontano.I rosanero sono lanciatissimi verso i playoff e il periodo critico sembra essere definitivamente alle spalle. La squadra di Dionisi, dopo aver battuto la Salernitana in trasferta, è stata capace di ripetersi anche contro la capolista Sassuolo, ottenendo sei punti che rappresentano una bella spinta in vista del rush finale.