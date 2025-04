Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul raccordo anulare perintenso in carreggiata interna rallentamenti con possibili code dall'uscita per il tratto Urbano della A24 della via Appia rallentamenti a tratti in carreggiata esterna dall'uscita della Prenestina alla 24 più avanti tra l'uscita Trionfale Ottavia fino all'Aurelia particolarmente trafficate lacassia con code tra la storta e Tomba di Nerone la famiglia interessato Da inconvenienti da Labaro a Tor di Quinto e la Salaria dove ci sono code da Villa Spada alla tangenziale su tratto Urbano della A24L'Aquila incolonnamenti da Tor Cervara la tangenziale con code a tratti della Stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni dall'uscita a San Lorenzo a viale Castrense nel quadrante Sud perintenso a tratti sulla Pontina è sulla via per rispettivamente da Pomezia la zona dell'Euro è da Ciampino alle Capannelle cose anche sulla via Ardeatina Divino Amore a via di Fioranello e sull'Appia Antica dalla Caffarel la porta Santa piano il dettaglio di questa le altre notizie potete consultare il sito