Latina sul dimensionamento scolastico è polemica tra l’assessore e la Gilda Mai convocato i sindacati

l’assessore ci chiama a proseguire un lavoro di collaborazione sul dimensionamento scolastico, ma l’amministrazione comunale non ha mai convocato le sigle sindacali per un confronto sul tema. Si è limitata a ricevere esclusivamente i dirigenti scolastici. Diversamente dalla Provincia – che ha competenza sugli istituti secondari di secondo grado – e che ha sempre coinvolto correttamente tutte le parti in causa“. A precisarlo è la coordinatrice della Gilda Insegnanti di Latina, Patrizia Giovannini, in risposta alle dichiarazioni diffuse ieri dall’assessore all’Istruzione, Francesca Tesone.“Contrariamente a quanto affermato dall’assessore – prosegue Giovannini – anche il Comune è chiamato a svolgere un ruolo attivo nel processo di dimensionamento. L’iter prevede tavoli di confronto all’interno dell’Osservatorio provinciale, sede in cui l’amministrazione comunale può presentare un proprio piano. Laspunta.it - Latina, sul dimensionamento scolastico è polemica tra l’assessore e la Gilda “Mai convocato i sindacati” Leggi su Laspunta.it ci chiama a proseguire un lavoro di collaborazione sul, ma l’amministrazione comunale non ha maile sigle sindacali per un confronto sul tema. Si è limitata a ricevere esclusivamente i dirigenti scolastici. Diversamente dalla Provincia – che ha competenza sugli istituti secondari di secondo grado – e che ha sempre coinvolto correttamente tutte le parti in causa“. A precisarlo è la coordinatrice dellaInsegnanti di, Patrizia Giovannini, in risposta alle dichiarazioni diffuse ieri dalall’Istruzione, Francesca Tesone.“Contrariamente a quanto affermato dal– prosegue Giovannini – anche il Comune è chiamato a svolgere un ruolo attivo nel processo di. L’iter prevede tavoli di confronto all’interno dell’Osservatorio provinciale, sede in cui l’amministrazione comunale può presentare un proprio piano.

