Ilnapolista.it - Lobotka non è ancora al meglio. Gilmour titolare anche contro l’Inter (Gazzetta)

A San Siroè probabile che siaa partire daa centrocampo.è tornato ad allenarsi in gruppo, ma non èal. Lo slovacco va verso la panchina.Lo riporta l’edizione odierna delladello Sport, che scrive:“Le casacchine servono, eccome, perché aiutano a comprendere oppure a depistare: però poi niente altro s’avverte nell’aria e non c’è un refolo di vento che induca a sospettare in virate. Il Napoli che a Milano sfidasomiglia molto a quello delle ultime settimane, cambia poco, anzi nulla, almeno sino ad un venerdì nel quale le sensazioni di ritrovarein campo sin dal fischio d’inizio vanno riducendosi seriamente: sta, benino e non benone, e il sospetto che possa accomodarsi in panchina va prendendo forma.