L’Inter va in ritiro prima del Napoli Inzaghi vuole tutti sugli attenti

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Il tempo verso la sfida con ilscorre inesorabilmente. Il momento è di quelli importanti, di quelli che possono valere un’intera stagione, elo sa, lo sa benissimo.Ed è proprio per questo cheo gruppo calciatori Inter, al termine della seduta di allenamento odierna, rimarrà inpresso il centro sportivo come voluto dal mister, una decisione presa con la volontà e la speranza di mantenere alti i livelli di concentrazione e aggregazione in vista di domani sera.L’undici scelto daIl tecnico nerazzurro ha già deciso ben 9/11 di chi scenderà in campo domani, dove ritroveranno una maglia da titolare Barella, Thuram, Dimarco e Bastoni, dopo aver rifiatato nell’incontro europeo contro l’Arsenal. Tra i pali confermatissimo Sommer, a cui a fare da guardia, oltre al già citato Bastoni, ci saranno Pavard e uno tra Acerbi e De Vrij, con il ruolo del centrale che è uno dei due dubbi di formazione della vigilia, con l’italiano pienamente recuperato e leggermente in vantaggio su Stefan.