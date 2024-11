Rompipallone.it - L’infortunio fa felice la Juventus: il bomber arriva grazie a Icardi

Leggi l'articolo completo su Rompipallone.it

Daldell’attaccante argentino, possono esserci sviluppi positivi per i bianconeri: il gioco di incastri che porta l’attaccante a TorinoSi intensificano idee, rumours, trattative presunte o reali di calciomercato, con l’avvicinarsi della sessione invernale a gennaio. Come sempre, la finestra di metà stagione può dare l’opportunità a tutti i club di correre ai ripari, per ovviare a qualche errore di valutazione fatto in estate, ma anche per confrontarsi con eventuali emergenze. E mai come quest’anno, il tema degli infortuni ha un suo peso.Sono numerosi i club importanti che hanno già pagato dazio alla sfortuna e alle assenze prolungate di calciatori fondamentali. Ne sa qualcosa la, che è stata costretta a rinunciare a Bremer e a Milik. Il difensore brasiliano ha già concluso anticipatamente la stagione, per il polacco il rientro dovrebbe essere questione di un mese o poco più, ma nel frattempo si valuta l’eventualità di sostituirlo in ogni caso con un altro attaccante.