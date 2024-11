Nerdpool.it - L’Era Glaciale 6 – annunciato ufficialmente il nuovo sequel!

6 èin arrivo! Le star dei film d’animazione del– tra cui Ray Romano, Queen Latifah e John Leguizamo – hanno girato un video promozionale per il Disney D23 Brazil Expo, in cui fanno sapere ai fan che il capitolo numero 6 èin lavorazione!Romano fa un pezzo per il video in cui è in realtà su un palcoscenico fatto per sembrare una scena invernale, impegnandosi pienamente a recitare il clima gelido. Latifah fa credere di aver mandato l’aria fredda e la neve finta a Romano, come parte del loro piano di annuncio. John Leguizamo compare alla fine in una location completamente separata, per fare una battuta sul fatto che il “branco è tornato” e che deve chiamare tutti nel suo telefono.Secondo la didascalia degli account Disney sui social media:Appenaal #D23Brasil:6 è ora in produzione! Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg tornano per una nuova avventura sul grande schermo.