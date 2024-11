Anteprima24.it - Lacrime e fiori per l’addio a Domenico Russo, la Real Palomonte giocherà in suo ricordo

Tempo di lettura: 2 minuti“era un centrocampista ed un amico favoloso, il suo sorriso accompagnerà ogni nostra partita”. Lo ricorda così, con letrattenute a stento e il dolore per la morte di un compagno e amico, il collega della squadra di calcio dellasezione Juniores, Daniel Massa, l’amico e studente 18enne di Colliano,, deceduto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì sulla Sp207.Un tragico destino quello del giovane studente, morto a pochi metri da casa, mentre era alla guida della sua moto dopo essersi schiantato contro una macchina. Oggi pomeriggio però, la comunità ha reso omaggio al giovane per l’ultimo saluto con il lutto cittadino proclamato da Palazzo di Città. Alle esequie del 18enne, c’erano tutti i compagni di scuola, gli amici, i docenti e gli immancabili colleghi della sua squadra la Junioresche si sono stretti intorno al dolore del papà, della mamma e della sorella di