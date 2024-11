Ilveggente.it - Juventus-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la dodicesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:, diretta tv e.Una vittoria nel derby per scrollarsi di dosso quell’aura di negatività che nelle ultime settimane accomuna sia i bianconeri che i granata. E soprattutto per fare in modo che durante l’imminente sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali non si aprano ulteriori “processi”. Dei tre punti, insomma, ne hanno disperatamente bisogno tanto laquanto il: i bianconeri sono gli unici a non aver ancora perso in campionato ma il ciclo Motta è iniziato all’insegna di una preoccupante discontinuità.A: tv,– Il Veggente (Lapresse)La, nonostante siano solo 4 i punti che la separano dalla vetta della classifica, dopo undici giornate è solamente sesta, dietro a Napoli e Inter ma anche a Fiorentina, Atalanta e Lazio.